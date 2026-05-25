ついに、死のトーナメントが幕を開ける。格闘ゲームの実写映画化第2弾『モータルコンバット／ネクストラウンド』では、前作で予告されていた“モータルコンバット”がいよいよ開催。人間界と魔界の命運をかけた、容赦なしの死闘がスクリーンいっぱいに繰り広げられる。 THE RIVERでは、『モータルコンバット／ネクストラウンド』IMAX先行“参戦”試写会を開催。鑑賞後の参加者アンケー