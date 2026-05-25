金融業界への就職を考えるにあたって、銀行と信用金庫のどちらを希望するべきか迷うことがあるかもしれません。それぞれの年収や具体的な違いについて事前に確認しておくとよいでしょう。 本記事では、地方銀行と信用金庫の収入、組織のあり方や、第一地銀と第二地銀の違いについてご紹介します。 地方銀行と信用金庫の収入の違い 日本標準産業分類では、銀行は「銀行業」、信用金庫は「協同組織金融業」に中分類