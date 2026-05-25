世界が僕を忘れても──。マーベル・シネマティック・ユニバース『スパイダーマン』シリーズ涙の最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の新ポスタービジュアルが解禁された。トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たな物語として、2026年7月31日（金）に日米同時公開される。 ポスターでは、世界中の人々から