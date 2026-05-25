電動キックボードは手軽な移動手段のひとつですが「年齢制限はあるのか？」「免許がなくても運転できるのか？」などの疑問を抱いている人もいるでしょう。 交通ルールに違反した場合は罰金を支払わなければならなくなる可能性もあるため、よく確認しておくことが大切です。 本記事では、電動キックボードの法的位置づけや守らなければならない運転ルールを解説するとともに、年齢制限や罰金