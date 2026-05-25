今度は、あのキャラクターがホラー映画に！アメリカの人気カートゥーンキャラクター「ポパイ」をホラー映画化した『ポパイ・ザ・スレイヤー・マン』が、2026年7月24日より公開されることが決定した。メインビジュアル、予告編、場面写真が届けられている。 1929年にアメリカの漫画家エルジー・クリスラー・シーガーが生み出した「ポパイ」は、悪党を懲らしめ