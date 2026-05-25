伊藤匠叡王に斎藤慎太郎八段が挑む第11期叡王戦五番勝負（主催：株式会社不二家）は、伊藤叡王リードで迎えた第４局が５月23日（土）に大阪府泉佐野市の「犬鳴山温泉 み奈美亭」で行われました。対局の結果、両者秒読みの終盤戦で抜け出した斎藤八段が155手で勝利。好局を制して連勝とし、タイトルの行方はフルセットに持ち込まれました。○序盤はじっくりと第３局は意表の四間飛車で一勝を返した斎藤八段は先手番では得意の相掛か