ボーイズグループSHINHWA（神話）のイ・ミヌと、在日コリアンの元シングルマザーのイ・アミさんが、結婚後、日本へ家族旅行に出かけた。イ・アミさんは最近、「とても楽しかった初めての家族旅行」として、「久しぶりの東京。それはそれはもう、最高でした。大好きな人たちにも会えて幸せでした」と伝えた。【写真】イ・ミヌ、東京で妻とラブラブあわせて公開された写真のなかで、イ・ミヌ夫妻は2人の娘とともに東京を訪れた。2人