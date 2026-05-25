歌手兼タレントのカンナムが、衝撃的な“ギャル男”メイクを披露した。カンナムは最近、「あ〜〜マジだる〜〜〜〜 もし〜〜〜〜 今109前〜〜〜〜 ディズニー行こ〜〜〜〜」というコメントとともに、写真を公開した。【写真】カンナム、衝撃の“ギャル男”メイク写真の中のカンナムは、日本の男性ギャル“ギャル男”風のメイクとファッションを披露。肩まで伸びたロングの金髪に、サングラスを頭の上に乗せたスタイルを見せている。