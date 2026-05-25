不二家は6月1日、「不二家の生ドーナツ」全3種を、全国の不二家洋菓子店などで発売する。「ミルキー」「ストロベリー」「チョコレート」の3種をラインアップし、価格はいずれも税込388円。米油で揚げ、空気を含ませるように仕上げた“ふわっとほどける”ドーナツ生地に、シャンテリークリームやペースト･ジャムなどを組み合わせた。不二家洋菓子店ならではのこだわりを詰め込んだ商品としている。同社が2024年9月にオープンしたド