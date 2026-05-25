LE SSERAFIMの宮脇咲良が、唯一無二の美貌で視線を釘付けにした。宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し「PINKKURA COMEBACK」というコメントとともに数枚の写真を公開した。【写真】宮脇咲良、伝説の“ピンクヘア”復活「待ってました」公開された写真には、鮮やかなピンクのロングヘアに変身した宮脇の姿が収められている。宮脇は、大胆なカッティングが施されたグレーのクロップドトップスにベージュのボトムスを合わせたエ