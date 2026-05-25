マッシュフードラボが運営する「gelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ)」は、海の生き物たちをイメージした期間限定フェア“SEA ANIMALS”を2026年5月29日〜7月1日に開催する。あざらし･せいうちのクレープや、ラッコのジェラート、ペンギンのソーダフロートをラインアップした。それぞれの素材の味わいにもこだわり、黒ごまやチョコバナナ、ラムネソーダなど、夏にぴったりの爽やかな味わいが楽しめる。※表