プロボクシングの元世界３階級王者・亀田興毅氏（３９）が２５日、都内で会見し、ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（３３）＝緑＝の防衛戦をメインイベントとした６月６日の愛知県国際展示場での興行を予定通り開催することを発表した。亀田氏とともにイベントを運営してきた株式会社ＬＵＳＨが２２日夜に「ボクシング興行の運営事業から退く」との声明を出し、両者の提携関係の解消を発表していた。亀田氏がファウンダーを務