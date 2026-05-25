北中米Ｗ杯に臨むサッカー日本代表のＦＷ上田綺世（フェイエノールト）が、生まれたばかりの第１子との写真を公開した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し「家族からパワーたくさんもらいました！短いオフでしたが切り替えて明日からまた頑張ります！」とまな娘を抱っこした写真を載せた上田。妻でモデルの由布菜月とのツーショットや娘に読み聞かせをしたり同じポーズで寝たりしているプライベートの様子を披露した。