歩行者に道をゆずってもらおうと、自転車のベルを鳴らすと違反に！ ベルを鳴らして歩行者をどかす行為はNG！ 道路交通法改正にともない、自転車にも反則金（青切符）制度が導入された。 2026年4月の道路交通法改正にともない、自転車にも反則金（青切符）制度が導入されるなど、自転車の交通ルールは年々厳格化されています。これにより、16歳以上の運転者は軽微な交通違反でも青切符の対象となるなど、「うっかり違反