俳優の竹内涼真、見上愛、騎手の武豊、坂井瑠星が25日、都内で行われた『第93回 日本ダービーPR発表会』に参加した。【写真】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛最近、応援しているものを話すことに。放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で上坂樹里とダブル主演している見上は「友だちを応援していて。転職とか、新しく何かに挑戦する子がすごく多くて。応援してます」と笑顔を見せ「その子たちも