毎日のメイクに合わせて、瞳のおしゃれもアップデートしたくなる季節♡そんな今注目したいのが、ぴょなさんプロデュースのカラコンブランド「CHALOR（チャロル）」から登場した新色3カラーです。2026年5月25日より公式通販サイトで先行発売がスタート。“回らない水光カラコン”という新感覚のデザインで、自然な透明感も華やかな盛れ感も叶えてくれるのが魅力です。気分やファッションに合わせて選