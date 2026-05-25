テレビ朝日系「有吉クイズ」が２４日に放送され、有吉弘行が出演した。この日は「お互いに気になった事をメモオトナの独身男女でメモドライブ」。独身タレントたちがドライブロケをしながら、思ったことをメモでつづっていく。鳥居みゆき、オアシズの大久保佳代子、我が家の坪倉由幸、チュートリアルの徳井義実、インパルスの板倉俊之、女優・佐藤仁美らが参戦した。ドライブ中に鳥居の誕生日が近いことを知ったメンバー