映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』と『元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん』（大高商事、高＝はしごだか）がコラボ。「おそ松さん冷やし中華」を販売するキャンペーンを6月1日から30日まで、期間限定で開催する。【画像】6つ子をイメージ！6色のトッピングで彩った冷やし中華「おそ松さん冷やし中華」は、6月12日より公開される同映画とタイアップしたオリジナル商品。松野家の6つ子をイメージした6色のトッピング