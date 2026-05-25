沖縄県石垣市の地元消防によると、25日午前10時50分ごろ、同市の集合住宅で男性が「胸から出血している」と119番があった。成人男性とみられ、意識不明の状態で病院に搬送。県警は身元の確認を急ぐとともに、事件性の有無を調べる。