ハライチ澤部佑（40）が、25日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）にMCとして出演。手にできたアザについて明かした。オープニングトークで同じくMCの神田愛花から「今日、なんか手にキスマークつけてる？手にキスマークつけちゃって…やだ、もう〜」と指摘された澤部は、右手の甲をカメラに向かって見せた。神田が「ラブラブなんだから〜」と話すと、澤部は「どういう状態なんですか？奥さん