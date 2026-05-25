２４日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、松永久秀（竹中直人）の壮絶爆死にネットも拍手が起こった。この日の「豊臣兄弟！」では、柴田勝家とケンカし、勝手に戦から戻ってしまった秀吉（池松壮亮）が信長（小栗旬）の逆鱗に触れる。切腹を命じられてもおかしくない状況だったが、信長は「松永がまた裏切りおった」といい、「松永を説き伏せ、再びわしの元にひざまづかせよ。ただしただでは許さん。あやつの持