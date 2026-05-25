モデルでタレントの吉川ひなの（46）が、24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。7年ぶりにテレビ出演した理由を明かした。吉川は13歳でモデルデビュー。自由奔放なキャラクターで人気を博しタレントとしても引っ張りだこだったが、出産を機に仕事をセーブ。19年5月からはテレビ番組に一切出演していなかった。吉川はテレビ復帰した理由について「ハワイにずっと暮らしていたんですけど、沖縄に子ども