私はユカリ（27）。今日は旦那のオミ（27）の実家に来ています。オミには姉が2人。それぞれ旦那さんがいて、子どもも2人ずついるので、義実家はとても騒がしいです。これだけ気をつかう人がいれば、私が義実家に行きたくないというのも、きっと同じ嫁の立場の方はわかってくれますよね……。なおかつ、私は今妊娠6か月目なのに、子どもの世話を押し付けられます。私のまわりに子どもはいないし、どうやって遊べばいいかもわからな