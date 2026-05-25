「ローソン」は、5月28日（木）から、「カサネコ印『アイスキャンデーヒガサ』」を、全国の店舗のコミック棚で発売する。【写真】肉球をあしらった持ち手もかわいい！■晴雨兼用今回登場するのは、遮光率100％の機能性を兼ね備えた日傘としてはもちろん雨の日も使える晴雨兼用の傘。ボディは、まるでアイスキャンデーのようなミルク色とソーダ色の2色が用意され、いずれも持ち手には猫の肉球があしらわれている。また、レ