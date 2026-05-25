5月20日に1stアルバム『QUARTET』をリリースしたばかりの4人組ガールズグループ・IS:SUEが、自身史上最大規模となる東京・東京ガーデンシアターでのファイナル公演『2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING』を5月24日に開催した。【ライブ写真】メンバーのソロカットも！『2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING』の写真たっぷり同公演は、初の全国ツアー『2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING』のファ