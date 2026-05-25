「第87回オークス」は5月24日、東京競馬場で行われ、5番人気のジュウリョクピエロが差し切った。JRA女性騎手としてクラシック初騎乗した今村聖奈（22）はJRA女性騎手として初G1制覇の偉業を成し遂げた。同じく女性騎手として活躍する永島まなみ（23）は「大舞台でもドシッと構えてチャンスをものにする聖奈ちゃんはかっこ良かったです。私も負けないように頑張ります！」と祝福のコメントを寄せた。