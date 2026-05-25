俳優の竹内涼真、見上愛、騎手の武豊、坂井瑠星が25日、都内で行われた『第93回 日本ダービーPR発表会』に参加した。【写真】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛竹内と見上は日本ダービー応援コーディネートで登場。胸にはダービーリボンが、さり気なくあしらわれた。見上はオレンジ、竹内はピンクのリボンで、それぞれ7枠、8枠のカラーとなる。武は「オレンジとピンクだから『あれ？7枠と8枠（のサ