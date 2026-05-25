「第87回オークス」は5月24日、東京競馬場で行われ、5番人気のジュウリョクピエロが差し切った。JRA女性騎手としてクラシック初騎乗した今村聖奈（22）はJRA女性騎手として初G1制覇の偉業を成し遂げた。オークスの表彰式でプレゼンターは女優の倉科カナ（38）が務めた。10年の宝塚記念で阪神競馬場を訪れて以来の競馬場とという倉科は「3歳牝馬の女王を決めるレースということもあり、誇り高く駆け抜ける競走馬に、同じ女性と