俳優の竹内涼真、見上愛、騎手の武豊、坂井瑠星が25日、都内で行われた『第93回 日本ダービーPR発表会』に参加した。【写真】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛最近、応援しているものを話すことに。竹内は「フラミンゴです」と回答する。「フラミンゴは今、お嫁さんを探すのに必死な時期なんです。動物園に行った時、オスが整列して、みんな同じ動きをしているんです。求愛行動なんですけど、メス