Travis Japanの松田元太（26）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。「唯一できない」と豪語するスポーツを明かした。この日はタレントの山口もえ、菊地亜美、モデルの佐田真由美といったママタレントたちをゲストに「思春期の子育て夫婦関係の悩み告白SP」と題して放送。その中で子供の習い事などについてトークを展開した。そんな中、山口は子供にやらせて良かった習い事として「3人ともさせた