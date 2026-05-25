２５日午後０時１０分頃、東京都中央区銀座の複合商業施設「ＧＩＮＺＡＳＩＸ（ギンザシックス）」近くの路上で異臭がするとの１１９番があった。東京消防庁によると、少なくとも１２人がのどの痛みなどを訴えている。現場は東京メトロ銀座駅から南に約２００メートルの百貨店などが立ち並ぶ地域。