巨人のフリアン・ティマ外野手（21）が25日、支配下登録され、東京都内の球団事務所で記者会見を行った。背番号は50に決まり、日本語で「支配下になりました。1軍で頑張ります」と意気込みを語った。会見場には、報道陣にまぎれて昨季で現役引退した長野久義・編成本部参与が飛び入り参加。会見の終盤には「読売新聞の長野です。将来どんな選手になりたいですか？」と記者になりきって質問を投げ、ティマは「守備でも攻撃面で