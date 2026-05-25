２３日スタートしたＮＨＫドラマ「ムショラン三ツ星」主演の小池栄子に、２０２４年のフジテレビ系ダブル主演作「新宿野戦病院」を重ねる声がＸ（旧ツイッター）で上がっている。小池演じるイタリアで修業したシェフの銀林葉子が、ミシュラン三ツ星レストランを目指す道から刑務所の管理栄養士として奮闘する。舞台は厨房である「炊場」（すいじょう）こと炊事工場。炊場ではトラブルやアクシデントが絶えず、初回では揚げてい