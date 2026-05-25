5月20日に1ST ALBUM『QUARTET』をリリースしたばかりの4人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）が、5月24日、史上最大規模となる東京ガーデンシアターで追加公演『2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING』を開催した。初の全国ツアー『2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING』のファイナルにあたる本公演はソールドアウト。約7000人のREBORN（ファンの呼称）を集め、グループの勢いと注目度の高さを改めて印象づけ