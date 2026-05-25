ＮＹ原油時間外一段安、ルビオ国務長官「今日かもしれない」 東京時間12:35現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝90.38（-6.22-6.44%） NY原油先物は一段安。ルビオ米国務長官がイラン合意は今日にもまとまる可能性があると語った。イラン合意は今日かもしれないが、あまり深読みしないほうがいい。