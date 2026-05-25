【新興国通貨】ドル人民元は６．７８台前半＝中国人民元 米国とイランの協議進展を期待したドル安新興国通貨高の流れもあり、ドル人民元は６．７８台まで下げてきている。１４日の安値を割り込み、６．７８０７元を付けた。２０２３年２月以来のドル安元高。人民銀行の対ドル基準値が２０２３年３月以来のドル安元高となり下げる。 対円では２３．４２台での推移、ドル円は下げるも元高進行で先週末高値圏もみ合い。 USDC