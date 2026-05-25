【新興国通貨】ドルペソは一時１７．２４=メキシコペソ 米国とイランの協議進展期待でのドル安に、先週下値を支えた17.25前後を割り込み、一時17.2441ペソを付けた。１５日以来のドル安ペソ高圏。対円でもペソ高優勢で一時９．２１３円を付けている。 USDMXN17.2698MXNJPY9.1994