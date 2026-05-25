秋田朝日放送 大雨災害などから命を守るにはどうしたらいいか、北秋田市の小学校のプールで警察の指導のもと児童らが訓練に参加しました。 １９日に北秋田市の鷹巣東小学校で、警察と連携した災害警備訓練が行われ、全校児童と北秋田警察署の警察官など合わせておよそ９０人が参加しました。 小学校の近くには米代川などがあり、今回は、学校のプールを川などから氾濫した水によって冠水した場所と想定して