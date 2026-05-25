160.41ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.23エンベロープ1%上限（10日間） 158.89現値 158.86一目均衡表・雲（上限） 158.6510日移動平均 158.33一目均衡表・転換線 158.1821日移動平均 157.88一目均衡表・基準線 157.58100日移動平均 157.06エンベロープ1%下限（10日間） 156.37一目均衡表・雲（下限） 155.95ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 154.9