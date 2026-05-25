秋田朝日放送 集合住宅に侵入しバッグや女性用の下着を盗んだとして、逮捕・起訴された防衛事務官の男が、懲戒免職処分となりました。 秋田市の防衛事務官・押野望被告（２９）は、２月、秋田市の集合住宅の女性が住む部屋に鍵がかかっていなかった玄関ドアから侵入し、女性用の下着などを盗んだ罪に問われています。１９日に行われた判決公判で、秋田地裁は押野被告に拘禁刑１年６カ月、執行猶予３年の有罪判決を言い渡