◆第６５回タタソールズゴールドカップ・Ｇ１（現地時間５月２４日、アイルランド・カラ競馬場・芝２１００メートル、良）７頭立て（ロイヤルライムが出走取り消し）で行われ、昨年の凱旋門賞で２着のミニーホーク（牝４歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎、父フランケル）は単勝１・６倍で断然１番人気に支持されたが、５着に敗れる波乱となった。５月４日のムールズブリッジＳから中２週で、引き続きライアン・ムーア騎手との