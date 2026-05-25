◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ）プロ２年目の入谷響（２０）＝加賀電子＝が１年ぶり２勝目を挙げた。単独首位で出て４バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算９アンダー。アマチュア時代の２２年大会でツアー初出場し、予選落ちした因縁の地で逃げ切った。３日間短縮競技のため、賞金加算は１３５０万円。昨年８月のＣＡＴレディースで最終日の大失