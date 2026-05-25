◆春季北海道高校野球大会▽１回戦クラーク８―１釧路湖陵＝７回コールド＝（２５日・札幌モエレ沼公園）初優勝を狙うクラークが８―１の７回コールドで釧路湖陵を下し、２回戦に駒を進めた。１回から打線がつながり、４安打などでいきなり４点を先制。その後も４回まで４イニング連続得点を挙げた。１６安打８得点で早々と試合を決め、佐々木啓司監督（７０）は「（相手の動きが）硬かったね。その硬さをうまく点数につな