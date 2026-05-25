巨人は２５日、「日本生命セ・パ交流戦２０２６」の開催を記念して、東京ドームで対戦するソフトバンク、オリックス、ロッテとのコラボグッズを発売すると発表した。２６日から順次、公式オンラインストアと、東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。年に一度の交流戦を盛り上げるべく、対戦３チームと巨人の監督・選手の写真を使用したアイテムや、同じく３球団のマスコッ