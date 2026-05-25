俳優の竹内涼真、見上愛、騎手の武豊、坂井瑠星が25日、都内で行われた『第93回 日本ダービーPR発表会』に参加した。【別カット】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛JRAのCMキャラクターを務める竹内＆見上。この日は、なぜかゲートに入った状態で登場した。そのままオープニングトークを行い、司会を務めるお笑いコンビ・TIMの2人は「多少の違和感が…」と苦笑い。竹内は「運んでくださるスタッフさ