お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が23日、自身のインスタグラムを更新し「最近体動かしてたらちょっとシュってして気がしゅゆ」（原文ママ）とつづり、“スリム化”を実感している近影を投稿した。【写真】「最近体動かしてたらちょっとシュって」“ヒップ突き出しポーズ”で近影を披露する信子公開したのは、金曜レギュラーを務める『ぽかぽか』の撮影オフショット。22日出演時の衣装は、トップスをインしたデニムスタイ