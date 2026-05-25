否応なし始まった義実家での同居。そのつらさに耳を傾けてくれない夫。夜中に偶然出会った隣人ママのおかげで心が救われたのですが、それもつかの間。翌朝、朝食を食べていると義母がとんでもないことを言い出して…!?>>【まんが】理想の隣人(ウーマンエキサイト編集部)