東京・銀座で25日正午ごろ、何者かがスプレーのようなものを吹きかけ、16人が喉の痛みなどを訴えています。捜査関係者によりますと、中央区銀座6丁目で正午ごろ、銀行内の壁に何者かがスプレーのようなものを吹きかけ、そのまま新橋方面へと逃走したということです。東京消防庁によりますと、男女16人が喉の痛みなどを訴えているということで、現在病院に運ぶ準備などを行っています。全員意識はあり、軽症とみられています。逃げ