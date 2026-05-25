東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。チラシの売り出し期間は、2026年5月23日から29日までです。29日はお肉がお買い得ベルクスといえば、日替わりセール。25日以降の注目商品を紹介します。25日（月）の目玉は、ニップン「オーマイスパゲッティ 1.5mm／1.7mm」（各106円）。オーマイのパスタソー