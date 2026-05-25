【第56話】 5月25日 公開 第56話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月25日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第56話「すがる彼女」をヤンマガWebにて公開した。 第56話では、ついにピアノにたどり着いたカズヤがピアノを弾き始める。建物の外では自分の信念を守るために絶対に男性を認めようとしないララが、怒りと共にカズヤのもとへ走るが――。 ヤンマガWeb「